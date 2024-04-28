Губернатор Хоценко с семьёй принял участие во Всероссийском субботнике

«После зимы нужно приводить город в порядок. В прошлый раз проводили уборку в сквере “Семейный”. 27 апреля работали в парке Победы. Собирали листья, мусор. И ещё две субботы будем наводить порядок», — рассказал Виталий Хоценко. Садить деревья губернатору помогала его жена, а поливать саженцы — маленькая дочка.