Губернатор Хоценко с семьёй принял участие во Всероссийском субботнике

В рабочую апрельскую субботу в Омской области, как и во всей стране, прошёл большой субботник. Глава региона вместе с родными, командой правительства и мэрии навёл порядок и высадил деревья в парке Победы.
«После зимы нужно приводить город в порядок. В прошлый раз проводили уборку в сквере “Семейный”. 27 апреля работали в парке Победы. Собирали листья, мусор. И ещё две субботы будем наводить порядок», — рассказал Виталий Хоценко. Садить деревья губернатору помогала его жена, а поливать саженцы — маленькая дочка.
Отметим, что с начала апреля в средниках и субботниках приняли участие почти 185 тысяч инициативных омичей, совместными усилиями удалось собрать и вывезти около 7900 кубометров мусора, высадить 538 деревьев и 166 кустарников.