Новый мощный ливень обрушится на Владивосток в ближайшее время — прогноз по часам

По данным синоптиков, в понедельник, 29 апреля, в столице ДФО пройдут осадки разной интенсивности. В этот день дождь начнется в ночное время и усилится к 10 утра. Температура воздуха будет варьироваться от +8 до +10 градусов. Ветер умеренный, порывы до 10 метров в секунду.