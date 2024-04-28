Новый мощный ливень обрушится на Владивосток в ближайшее время — прогноз по часам

Новый мощный ливень обрушится на Владивосток в ближайшее время. Прогноз опубликовали на метеорологическом портале gismeteo.ru.
По данным синоптиков, в понедельник, 29 апреля, в столице ДФО пройдут осадки разной интенсивности. В этот день дождь начнется в ночное время и усилится к 10 утра. Температура воздуха будет варьироваться от +8 до +10 градусов. Ветер умеренный, порывы до 10 метров в секунду.
Отмечается, что во вторник, 30 апреля, непогода сохранится.
Синоптики просят приморцев отслеживать актуальные прогнозы погоды и учитывать ситуацию на дорогах.