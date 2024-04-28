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Новый мощный ливень обрушится на Владивосток в ближайшее время — прогноз по часам

Синоптики озвучили, к чему нужно приготовиться местным жителям.

Сейчас в Ричмонде: +14° 3 м/с 85% 764 мм рт. ст. +14°
Источник: PrimaMedia.ru

Новый мощный ливень обрушится на Владивосток в ближайшее время. Прогноз опубликовали на метеорологическом портале gismeteo.ru.

По данным синоптиков, в понедельник, 29 апреля, в столице ДФО пройдут осадки разной интенсивности. В этот день дождь начнется в ночное время и усилится к 10 утра. Температура воздуха будет варьироваться от +8 до +10 градусов. Ветер умеренный, порывы до 10 метров в секунду.

Отмечается, что во вторник, 30 апреля, непогода сохранится.

Синоптики просят приморцев отслеживать актуальные прогнозы погоды и учитывать ситуацию на дорогах.