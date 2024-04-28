Грозовые дожди с сильными порывами ветра ожидаются в Челябинской области 28 апреля, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Днем в воскресенье при переменной облачности местами пройдут кратковременные дожди, прогнозируются грозы. Ветер западный, юго-западный 6−11 м/с, порывы до 13−18 м/с. Температура воздуха плюс 22−27, в горах — на пять градусов прохладнее.
В Челябинске сегодня кратковременный дождь, гроза, плюс 24−26, порывы ветра до 16 м/с. В девять утра в центре города плюс 18, влажность 64%, ветер западный 6 м/с, атмосферное давление 742 мм ртутного столба при норме 743 мм, в течение дня понизится до 738 мм.
В понедельник ветер сменит направление — подует северо-западный, западный, скрость 3−8 м/с. Будет облачно с прояснениями, местами небольшие дожди, на юге — умеренные. Ночью 29 апреля будет плюс 6−11, при прояснении — до плюс 1 градуса, днем — плюс 10−15, только на крайнем юге — до 20 градусов.
Еще сильнее похолодает ночью 30 апреля — столбики опустятся до нуля- плюс 5. Днем во вторник — 10−15 выше нуля. Ветер северной четверти 2−7 м/с, на юге порывы до 13 м/с. Облачно, на севере местами небольшие дожди, на юге дожди повсеместно, локально — сильные.
В Челябинске ночью 28 апреля ожидается плюс 12−14, 29 апреля — плюс 6−8, 30 апреля — плюс 2−4, преимущественно без осадков. Днем в воскресенье воздух прогреется до 24−26 градусов, кратковременный дождь, гроза, порывы ветра до 16 м/с; в понедельник и вторник плюс 11−14, преимущественно без осадков.
По 3 мая днем максимум плюс 11−14, ночью — 2−3 выше нуля.