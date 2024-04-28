Грозовые дожди с сильными порывами ветра ожидаются в Челябинской области

В понедельник ветер сменит направление — подует северо-западный, западный, скрость 3−8 м/с. Будет облачно с прояснениями, местами небольшие дожди, на юге — умеренные. Ночью 29 апреля будет плюс 6−11, при прояснении — до плюс 1 градуса, днем — плюс 10−15, только на крайнем юге — до 20 градусов.