Учреждения культуры Хабаровского края подготовили программу на майские выходные

С 28 апреля по 1 мая, а также с 9 по 12 мая, в учреждениях культуры Хабаровского края пройдет обширная весенняя праздничная программа, которая приурочена к празднованию Первомая и Дня Победы в Великой Отечественной войне. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
1 мая Краевой Дворец Дружбы «Русь» приглашает посетителей на открытие фотовыставки. Мероприятие пройдет в фойе, на котором гости увидят новые творческие работы.
В этот же день, в парке имени Н. Н. Муравьева-Амурского, состоится традиционная праздничная программа. Зрителей ждут выступления артистов Хабаровского края.
Для юных жителей края детская библиотека имени Н. Д. Наволочкина организует интерактивное мероприятие «Весеннее настроение». Оно пройдет на набережной стадиона имени Ленина.
До 29 апреля в Доме народного творчества можно посетить выставку «Колива кидури най». Она организована Межпоселенческим центром нанайской культуры. Мастера Центра покажут посетителям искусство национальной нанайской вышивки, их работу с рыбьей кожей, берестой и деревянной резьбой.
29 апреля клуб Ветеранов «Дети войны» приглашает на литературно-музыкальный вечер «Мир. Труд. Май!» Мероприятие пройдет в уютном каминном зале.
28 апреля с 12 до 14 часов в Хабаровском краевом музее имени Н. И. Гродекова состоится «День панорамы». Посетителей ждут интересные экскурсии, связанные с событиями Гражданской войны. Также участники смогут познакомиться с художественными особенностями и историей панорамы. Организаторы подготовили мастер-классы, что позволит гостям не только узнать новое, но и применить полученные знания на практике.
7 и 8 мая музей приглашает на экскурсии «Дальневосточный финал Второй Мировой войны» и на музыкальный вечер «Отшумели песни нашего полка». Участники мероприятий вспомнят исторические события и отдадут дань уважения памяти ветеранов. В течение всех праздничных дней в музее будет проходить программа «Девять веков русской архитектуры».
28 апреля в Хабаровской краевой филармонии пройдет мероприятие для маленьких ценителей музыки и литературы. Русский оркестр представит детский интерактивный концерт «Чудо чудное, диво дивное!» на основе произведений А. С. Пушкина.
3 мая театр «Геликон» приглашает на литературно-музыкальный спектакль «Война глазами детей». 4 мая творческое объединение «Солисты филармонии» проведет концерт «Все для фронта, все для Победы».
Краевой театр юного зрителя приглашает всех на спектакль «Варшавская мелодия» от Молодежного театра «ВСмысле» из Москвы, который будет показан с 2 по 4 мая. А с 6 по 8 мая в Хабаровском краевом театре имени Луначарского состоится «Урок памяти» — это театрализованный концерт о роли хабаровчан в Великой Отечественной войне.