Учреждения культуры Хабаровского края подготовили программу на майские выходные

Краевой театр юного зрителя приглашает всех на спектакль «Варшавская мелодия» от Молодежного театра «ВСмысле» из Москвы, который будет показан с 2 по 4 мая. А с 6 по 8 мая в Хабаровском краевом театре имени Луначарского состоится «Урок памяти» — это театрализованный концерт о роли хабаровчан в Великой Отечественной войне.