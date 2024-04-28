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За 82 млн продают квартиру с люстрой из черного хрусталя в Новосибирске

Элитная квартира площадью 270 квадратных метров расположена на улице Урицкого в ЖК «Паркхаус» в микрорайоне Тихий центр.

Источник: Скриншот

В Новосибирске на продажу выставили четырехкомнатную квартиру в Железнодорожном районе. Стоимость недвижимости — 82 млн рублей. Объявление появилось на сайте N1.ru.

Элитная квартира площадью 270 квадратных метров расположена на улице Урицкого в ЖК «Паркхаус» в микрорайоне Тихий центр.

Продавец отмечает, что в квартире две спальни, гардеробная и детская со своими санузлами, а также просторная кухня-гостиная с обеденной зоной.

«В отделке использовались дорогие натуральные материалы. Квартира полностью укомплектована мебелью от ведущих мировых производителей», — говорится в объявлении.

Кроме того, кухня оснащена всей необходимой техникой, включая встроенные пароварку, посудомоечную и кофемашину с подогревом посуды, а также большую холодильную и морозильную камеры. Помимо этого, есть встроенный винный шкаф.

«Изюминкой гостиной зоны является люстра Borovier&toso из черного хрусталя», — подчеркивает продавец.

недвижимость