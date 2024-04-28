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Эксперт предположил, каким будет новый американский «самолет Судного дня»

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Новый американский «самолет Судного дня» будет создаваться как часть глобальной воздушно-космической системы разведки, США хотят получить машину, которая могла бы работать при отсутствии GPS-навигации и выведенных из строя спутников, заявил РИА Новости известный военный эксперт Алексей Леонков.

Ранее издание Breaking Defense сообщило, что военно-воздушные силы США заключили с американской компанией Sierra Nevada Corporation контракт на сумму 13 миллиардов долларов на разработку нового «самолета Судного дня», способного функционировать в условиях ядерной войны, на замену E-4B. Как отмечается, новый контракт будет действовать до июля 2036 года.

«У США в рамках системы глобальной разведки и целеуказания действуют беспилотники типа Global Hawk и самолеты JSTARS на базе Boeing 707−300. Сейчас американцы вынашивают глобальные планы по созданию ей на смену воздушно-космической системы разведки, в основу которой войдут спутники Starshield производства SpaceX Илона Маска. Именно для взаимодействия с ними заказан этот новый самолет, главной особенностью которого должна стать возможность работы при отсутствии GPS-навигации», — сказал он.

Собеседник агентства пояснил, что данные машины называют «самолетами Судного дня», поскольку считается, что после применения ядерного оружия только они смогут восстановить связь со всеми родами и видами войск.

«Штаты обновляют свою систему воздушной разведки, так как боятся, что Россия якобы планирует сбивать их космические аппараты противоспутниковым оружием, вывести из строя можно в том числе за счет электромагнитного излучения. Именно поэтому сейчас США создают новый воздушный пункт управления, который мог бы в такой ситуации оперативно восстановить боевое управление армии», — подчеркнул эксперт.

Леонков напомнил, что у России также есть «самолеты Судного дня» на базе Ил-80, они периодически выполняют полеты. Кроме того, ведутся работы по созданию новых воздушных командных пунктов уже на базе Ил-96.