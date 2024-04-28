Эксперт предположил, каким будет новый американский «самолет Судного дня»

Ранее издание Breaking Defense сообщило, что военно-воздушные силы США заключили с американской компанией Sierra Nevada Corporation контракт на сумму 13 миллиардов долларов на разработку нового «самолета Судного дня», способного функционировать в условиях ядерной войны, на замену E-4B. Как отмечается, новый контракт будет действовать до июля 2036 года.
«У США в рамках системы глобальной разведки и целеуказания действуют беспилотники типа Global Hawk и самолеты JSTARS на базе Boeing 707−300. Сейчас американцы вынашивают глобальные планы по созданию ей на смену воздушно-космической системы разведки, в основу которой войдут спутники Starshield производства SpaceX Илона Маска. Именно для взаимодействия с ними заказан этот новый самолет, главной особенностью которого должна стать возможность работы при отсутствии GPS-навигации», — сказал он.
Собеседник агентства пояснил, что данные машины называют «самолетами Судного дня», поскольку считается, что после применения ядерного оружия только они смогут восстановить связь со всеми родами и видами войск.
«Штаты обновляют свою систему воздушной разведки, так как боятся, что Россия якобы планирует сбивать их космические аппараты противоспутниковым оружием, вывести из строя можно в том числе за счет электромагнитного излучения. Именно поэтому сейчас США создают новый воздушный пункт управления, который мог бы в такой ситуации оперативно восстановить боевое управление армии», — подчеркнул эксперт.
Леонков напомнил, что у России также есть «самолеты Судного дня» на базе Ил-80, они периодически выполняют полеты. Кроме того, ведутся работы по созданию новых воздушных командных пунктов уже на базе Ил-96.