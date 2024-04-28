Эксперт предположил, каким будет новый американский «самолет Судного дня»

«У США в рамках системы глобальной разведки и целеуказания действуют беспилотники типа Global Hawk и самолеты JSTARS на базе Boeing 707−300. Сейчас американцы вынашивают глобальные планы по созданию ей на смену воздушно-космической системы разведки, в основу которой войдут спутники Starshield производства SpaceX Илона Маска. Именно для взаимодействия с ними заказан этот новый самолет, главной особенностью которого должна стать возможность работы при отсутствии GPS-навигации», — сказал он.