Улицу в центре Хабаровска перекроют для всех видов транспорта 29 апреля

В Хабаровске ограничат движение на центральной улице из-за репетиции Парада Победы 29 апреля. Также в связи с тренировкой изменится схема движения общественного транспорта, сообщает пресс-служба городской администрации.
Ограничения вступят в силу в понедельник, 29 апреля и затронут улицу Карла Маркса. Движение транспорта будет запрещено на промежутке от улицы Пушкина до улицы Гоголя в период с 18:00 до 21:00. В это время здесь пройдёт механизированная колонна, которая выступит на параде 9 Мая.
Из-за перекрытия дороги мэрия скорректировала схему маршрутов общественного транспорта. Автобусы № 14, № 19, № 34, № 82, № 56, № 58 и № 61К в направлении центра города будут сворачивать на улицу Льва Толстого; автобусы № 21 и № 61С будут следовать по улицам Московской и Волочаевской соответственно. Троллейбус № 1 поедет по схеме «Аэропорт — Улица Московская».
Более подробно об изменениях в схеме движения автобусов и троллейбуса можно узнать на сайте городской администрации. Движение прочих видов транспорта будут контролировать сотрудники ДПС.