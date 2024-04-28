Улицу в центре Хабаровска перекроют для всех видов транспорта 29 апреля

Ограничения вступят в силу в понедельник, 29 апреля и затронут улицу Карла Маркса. Движение транспорта будет запрещено на промежутке от улицы Пушкина до улицы Гоголя в период с 18:00 до 21:00. В это время здесь пройдёт механизированная колонна, которая выступит на параде 9 Мая.