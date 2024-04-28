Сильное землетрясение произошло в Индонезии

Высотные здания в столице Джакарте раскачивались примерно минуту, а двухэтажные дома сильно тряслись в провинции Западная Ява Бандунге и в городах-спутниках Джакарты Депок, Тангеранг, Богор и Бекаси, пишет корреспондент Associated Press. О жертвах не сообщалось. По данным международного сайта сейсмических исследований, толчки произошли 27 апреля в 23:29 по местному времени.