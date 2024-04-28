Алматы становится зеленее: Более 4 тысяч плодовых деревьев украсили город

Сегодня в рамках республиканской акции «Таза Қазақстан» и городской кампании «Алматы — наш общий дом» было посажено более 8 тысяч деревьев, включая 4515 плодовых саженцев. Аким города Ерболат Досаев также принял участие посадке плодовых деревьев.