Штормовой ветер и град надвигается на Омскую область

По данным синоптик, днём 28 апреля в Омской области ожидается тёплая погода. Воздух прогреется до +19…+24 градусов. Местами возможен град и гроза. Ветер юго-западный с переходом на западное направление до 21 м/с. В ночь на понедельных сохранятся кратковременный дождь, гроза и порывистый ветер до 18 м/с. По северу региона столбик термометра опустится до +2 градусов.