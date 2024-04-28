Штормовой ветер и град надвигается на Омскую область

По данным синоптик, днём 28 апреля в Омской области ожидается тёплая погода. Воздух прогреется до +19…+24 градусов. Местами возможен град и гроза. Ветер юго-западный с переходом на западное направление до 21 м/с. В ночь на понедельных сохранятся кратковременный дождь, гроза и порывистый ветер до 18 м/с. По северу региона столбик термометра опустится до +2 градусов.
В понедельник. 29 апреля, местами пройдёт небольшой дождь. Температура воздуха составит +10…+15 градусов, по северу Омской области до +5. Ветер западный, с переходом на северо-западный 7−12 м/с, местами порывы до 18 м/с.
Отметим, что сейчас идёт период цветения берёзы. Описанная выше погода способствует активному распространению пыльцы. По данным открытых интернет-источников, на пике цветения одно дерево продуцирует несколько миллионов пыльцевых зерен. Берёзовая пыльца обладает хорошей летучестью и проницаемостью. Пылинки диаметром 20−30 мкм (0,02−0,03 мм) разносятся ветром на большие расстояния (до 1000 км) и, проникая в дыхательные пути, вызывают аллергические реакции у миллионов людей.