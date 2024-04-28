Михаил Дегтярев поручил реконструировать стадион «Смена» в Комсомольске

Работники авиазавода имени Ю. А. Гагарина в Комсомольске обратились с проблемой реконструкции стадиона «Смена». Объект был законсервирован с 2019 года из-за нарушений, допущенных подрядчиком при модернизации. Глава региона подтвердил, что проблема известна и решение найдено, а также выделено более 110 миллионов рублей на устранение дефектов. Работы по реконструкции начнутся в этом году, ведется поиск подрядной организации.