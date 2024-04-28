Михаил Дегтярев поручил реконструировать стадион «Смена» в Комсомольске

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев провел личный прием жителей региона в приемной президента России. Заявители из Комсомольска и регионального центра могли задать вопросы главе региона. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Один из актуальных вопросов, поднятых на приеме, касался разбитых подходов к школе № 15 в Комсомольске, которые в межсезонье становятся серьезным препятствием для учеников и их родителей. Михаил Дегтярев поручил администрации города Юности и министерству транспорта решить этот вопрос до 1 сентября.
Работники авиазавода имени Ю. А. Гагарина в Комсомольске обратились с проблемой реконструкции стадиона «Смена». Объект был законсервирован с 2019 года из-за нарушений, допущенных подрядчиком при модернизации. Глава региона подтвердил, что проблема известна и решение найдено, а также выделено более 110 миллионов рублей на устранение дефектов. Работы по реконструкции начнутся в этом году, ведется поиск подрядной организации.
— Задача — завершить работу за два сезона. К 2025 году стадион должен быть полностью готов. Мы должны тщательно продумать все детали, чтобы обеспечить безопасность, комфорт и уют для людей, — поручил минстрою края губернатор.
Студентка ДВМГУ Евгения Шупилова обратилась с вопросом к Михаилу Дегтяреву. Она приехала из Амурской области для учебы и хотела бы остаться в Хабаровске после выпуска. Евгения спросила о планах по обновлению знаменитого Амурского утеса на набережной, который служит визитной карточкой региона. Министерство культуры информировало, что обновление утеса уже началось и планируется завершить в августе.