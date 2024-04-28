Во Владивостоке вскоре начнут строить храм на Лесном кладбище

Строительство храма святого Лазаря на Лесном кладбище во Владивосток планируют начать в ближайшее время. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр приморской столицы Константин Шестаков.
На сегодняшний день уже готова проектная документация, а также получено разрешение на стройку.
«До конца этого месяца мы сформируем строительную площадку, и к строительству приступим», — заявил глава города.
Главный архитектор проекта Владимир Белошниченко отметил, что внешний вид здания будет довольно строгим, лаконичным. С минимальным количеством декоративных элементов.