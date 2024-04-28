Уровень воды в реке Есиль начал снижаться

По данным на вечер 27 апреля, за сутки в Петропавловске уровень воды на реке Есиль поднялся всего на 1 сантиметр — с 1315 сантиметров до 1316 сантиметров. Однако позже за 4 часа уровень воды упал сразу на 3 сантиметра, до 1313 сантиметров.