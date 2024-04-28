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Уровень воды в реке Есиль начал снижаться

В акимате Северо-Казахстанской области сообщили о прохождении второй волны паводков. Уровень воды в реке Есиль постепенно начал снижаться, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат СКО.

Источник: Акорда

По данным на вечер 27 апреля, за сутки в Петропавловске уровень воды на реке Есиль поднялся всего на 1 сантиметр — с 1315 сантиметров до 1316 сантиметров. Однако позже за 4 часа уровень воды упал сразу на 3 сантиметра, до 1313 сантиметров.

«Пик второй волны пройден. Ожидается дальнейший спад уровня воды», — сообщили в ведомстве.

При этом ранее синоптики прогнозировали вторую волну паводка в Петропавловске на это воскресенье. С начала мая вода уже окончательно должна пойти на спад.

Сообщалось, что в зоне подтопления в СКО оказались порядка 3,5 тысяч домов. Больше всего от паводка пострадали окраины Петропавловска.

По данным ДЧС, в ходе обследования территорий выявлено подтопление около 2 тыс. частных жилых домов. На единовременные выплаты в областном центре выделили 724 млн тенге.

Также ранее спасатели рассказывали, что в СКО из-за паводков пришлось эвакуировать французского туриста, который решил совершить тур на велосипеде, но был застигнут паводком.

экология