Уровень воды в реке Есиль начал снижаться

По данным на вечер 27 апреля, за сутки в Петропавловске уровень воды на реке Есиль поднялся всего на 1 сантиметр — с 1315 сантиметров до 1316 сантиметров. Однако позже за 4 часа уровень воды упал сразу на 3 сантиметра, до 1313 сантиметров.
«Пик второй волны пройден. Ожидается дальнейший спад уровня воды», — сообщили в ведомстве.
При этом ранее синоптики прогнозировали вторую волну паводка в Петропавловске на это воскресенье. С начала мая вода уже окончательно должна пойти на спад.
Сообщалось, что в зоне подтопления в СКО оказались порядка 3,5 тысяч домов. Больше всего от паводка пострадали окраины Петропавловска.
По данным ДЧС, в ходе обследования территорий выявлено подтопление около 2 тыс. частных жилых домов. На единовременные выплаты в областном центре выделили 724 млн тенге.
Также ранее спасатели рассказывали, что в СКО из-за паводков пришлось эвакуировать французского туриста, который решил совершить тур на велосипеде, но был застигнут паводком.