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Полные храмы и очередь: фото как в Хабаровске встречают Вербное воскресенье 2024

Вербное воскресенье-2024 сегодня отмечают в Хабаровске.

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С собой на утреннюю службу многие несут веточки вербы, также букеты можно купить по 100 рублей каждый в православных лавках.

В это утро хабаровчане заполнили Спасо-Преображенский собор так, что яблоку негде было упасть. Помнится столько народа было на Рождество и прошлую Пасху. Сотни верующих причащались, молились, ставили свечи и поздравляли друг друга с праздником. Вербные веточки, освященные на богослужении, многие будут хранить до следующего Великого поста. Как встретили Вербное воскресенье в Хабаровске смотрите в нашем фоторепортаже.

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