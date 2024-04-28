Полные храмы и очередь: фото как в Хабаровске встречают Вербное воскресенье 2024

В это утро хабаровчане заполнили Спасо-Преображенский собор так, что яблоку негде было упасть. Помнится столько народа было на Рождество и прошлую Пасху. Сотни верующих причащались, молились, ставили свечи и поздравляли друг друга с праздником. Вербные веточки, освященные на богослужении, многие будут хранить до следующего Великого поста. Как встретили Вербное воскресенье в Хабаровске смотрите в нашем фоторепортаже.