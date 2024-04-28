Ярмарка выходного дня начала работу в Хабаровске

Несмотря на плохую погоду и сильный ветер 28 апреля на территории фуд-корта арены «Ерофей» в Хабаровске дали старт сезону традиционных ярмарок выходного дня. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», свою продукцию представили порядка тридцати местных сельхозпроизводителей.



На сегодняшний день заявки на участие подали более 60 предпринимателей. В пик сезона и праздничные дни планируется расширить торговую площадку до 90 торговых мест. На ярмарке покупатели традиционно могут приобрести овощи, мёд, рассаду, выпечку, а также мясную, рыбную и молочную продукцию. Ярмарка будет работает каждую субботу и воскресенье с 8:00 до 15:00 вплоть до 27 октября.