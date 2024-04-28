У единственной дальневосточной семьи зебр появился малыш

В приморском зоопарке «Садгород» во Владивостоке на свет появился малыш зебры. Жеребенок родился в ночь с 17 на 18 апреля, но рассказали об этом только сейчас. Это долгожданное и волнительное событие для сотрудников зоопарка, теперь на полосатую кроху могут посмотреть все желающие, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Детеныша зебры назвали Рэй. Его маме Зои даже не потребовалась помощь врачей. Роды прошли успешно. Появления на свет малыша ждали целый год. Теперь жеребенок может выходить с мамой гулять в уличный вольер, а это значит, что его увидят все посетители зоопарка.
«Хотим напомнить о важном. Пожалуйста, внимательно читайте таблички на вольерах всех животных. И если написано “Не кормить”, значит это делать запрещено. У мамочки и особенно Рэя свой рацион питания, который мы контролируем», — рассказали специалисты «Садгорода».
Кстати, пара зебр Зои и Мартин — единственные «супруги» этого вида на Дальнем Востоке, которые еще и принесли потомство.
Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как в приморском зоопарке впервые родился малыш редкой макаки. Специалисты рассказали о здоровье новорожденного и поделились трогательными кадрами.