У единственной дальневосточной семьи зебр появился малыш

В приморском зоопарке «Садгород» во Владивостоке на свет появился малыш зебры. Жеребенок родился в ночь с 17 на 18 апреля, но рассказали об этом только сейчас. Это долгожданное и волнительное событие для сотрудников зоопарка, теперь на полосатую кроху могут посмотреть все желающие, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».