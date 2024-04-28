Пункт пропуска на границе Казахстана и России возобновил работу

Пункт пропуска «Желкуар» в Костанайской области вновь заработал с 18 часов 27 апреля 2024 года, отмечает казахстанское ведомство.
29 марта Погранслужба сообщала о приостановлении работы пункта пропуска. В связи с паводковой ситуацией был приостановлен пропуск лиц, транспортных средств, грузов и товаров через госграницу.
Паводки в Казахстане
Напомним, весной 2024 года в Казахстане сложилась сложная паводковая ситуация.
Большая вода сейчас идет по реке Урал. Если в Уральске ситуация стабилизировалась, то в Атырау ждут второй волны паводка.
Ситуация в Костанайской области
В шести районах Костанайской области продолжает действовать объявленный режим ЧС природного характера местного масштаба (на территории Костаная, Аркалыка, Амангельдинского, Джанкельдинского, Карасуского и Костанайского районов).
На территории области подтопленными остаются 7 домов и 17 дворовых территорий.
За время паводков спасены и эвакуированы более 9,2 тысячи человек, в том числе 1,8 тысячи детей.