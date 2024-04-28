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Пункт пропуска на границе Казахстана и России возобновил работу

АСТАНА, 28 апр — Sputnik. Возобновилась работа пункта пропуска «Желкуар» на границе с Российской Федерацией, сообщает Пограничная служба КНБ Казахстана.

Источник: Sputnik.kz

Пункт пропуска «Желкуар» в Костанайской области вновь заработал с 18 часов 27 апреля 2024 года, отмечает казахстанское ведомство.

29 марта Погранслужба сообщала о приостановлении работы пункта пропуска. В связи с паводковой ситуацией был приостановлен пропуск лиц, транспортных средств, грузов и товаров через госграницу.

Паводки в Казахстане

Напомним, весной 2024 года в Казахстане сложилась сложная паводковая ситуация.

Большая вода сейчас идет по реке Урал. Если в Уральске ситуация стабилизировалась, то в Атырау ждут второй волны паводка.

Ситуация в Костанайской области

В шести районах Костанайской области продолжает действовать объявленный режим ЧС природного характера местного масштаба (на территории Костаная, Аркалыка, Амангельдинского, Джанкельдинского, Карасуского и Костанайского районов).

На территории области подтопленными остаются 7 домов и 17 дворовых территорий.

За время паводков спасены и эвакуированы более 9,2 тысячи человек, в том числе 1,8 тысячи детей.