Пермяков ждут самые холодные майские праздники за 15 лет

Похолодание на первые пять дней мая в Пермском крае выглядит все более серьезным, сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ. В майские праздники средняя температура воздуха будет ниже нормы на 6 градусов и более.
По предварительным прогнозам, с 29 апреля по 2 мая в Прикамье ожидается еще умеренно холодная погода. Ночью возможны слабые заморозки. Днем воздух прогреется до +7…+13 градусов.
Со 2 по 6 мая, похолодание в Пермском крае усилится. Масштабное вторжение холодного воздуха ожидается 3 мая. В ночные часы столбики термометров опустятся до −2…-5 градусов. Днем будет не выше +5. Отмечается, что первая пятидневка мая может стать самой холодной с 2009 года.