За сутки в Башкирии зафиксировали одно подтопление от талых вод и рек

За последние сутки в центр обработки вызовов Системы-112 поступило одно сообщение о подтоплении территорий от талых вод и рек. По словам и.о. председателя госкомитета РБ по ЧС Кирилла Первого, с начала паводкоопасного периода зафиксировано 952 обращения.