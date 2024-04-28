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За сутки в Башкирии зафиксировали одно подтопление от талых вод и рек

За последние сутки в центр обработки вызовов Системы-112 поступило одно сообщение о подтоплении территорий от талых вод и рек.

Источник: МК.RU Уфа

За последние сутки в центр обработки вызовов Системы-112 поступило одно сообщение о подтоплении территорий от талых вод и рек. По словам и.о. председателя госкомитета РБ по ЧС Кирилла Первого, с начала паводкоопасного периода зафиксировано 952 обращения.

Максимальный подъем уровня воды произошел в трех реках республики. Так, на реке Белая в селе Бугульчан Куюргазинского района за сутки вода поднялась на 17 см, Ашкадар в Стерлитамаке — на 7 см, Уршак возле села Булгаково Уфимского района — на 6 см.

В Уфе уровень воды в реках снижается: на реке Белой возле Монумента Дружбы — на 57 см, Уфа в районе Шакши — на 59 см.

— На контроле остаются девять ситуаций в пяти муниципальных районах, — отметил Кирилл Первов. — Подтоплено девять участков автодорог, два низководных моста и 490 садовых участков.