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Эксперт объяснил, почему на Дальнем Востоке России не сформировалось цивилизации

Историк Александр Ивлиев об ответвлениях или вторичных центрах цивилизации на территории Дальнего Востока России и смежных зонах Азии.

Источник: Freepik

На территории Дальнего Востока России и смежных зон Азии не сформировалось полноценной цивилизации, но можно говорить о том, что здесь были ответвления цивилизации или, как ещё можно сказать — её вторичные центры, развивавшиеся с собственными особенностями. Об этом рассказал корр. ИА PrimaMedia ведущий научный сотрудник института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН Александр Львович Ивлиев.

По словам историка, ответвлениями цивилизации были бохайская и чжурчэньская государственность. Но, конечно, на их развитие повлияли более ранние центры цивилизации — в частности, Китай.

«Мы можем говорить о том, что Бохай считался просвещённым государством. Здесь была развита поэзия — мы точно об этом можем сказать, так как знаем, что сохранились стихи бохайских поэтов. Из бохайской литературы, конечно, сохранилось очень мало — например, отдельные письма, которые писали китайскому или японскому императору правители Бохая или надписи на камнях», — рассказал Александр Ивлиев.

Так, в 1949 году в провинции Цзилинь (КНР) была найдена могила принцессы Чжэнь-хуэй — дочери третьего правителя Бохая. В этой могиле также обнаружили стелу с надписью о том, кто тут похоронен, была описана жизнь принцессы, а в конце, в стихах, ещё и было подведено небольшое резюме всему этому. Эта стела не очень хорошо сохранилась, но она показала очень многое — например, что уже в VII—VIII вв.еке в Бохае были развиты литература и письменность. Правда, письменный и литературный язык в это время был китайским. Возможно, что Бохай мог дойти до своей письменности, но противостояние с киданями положило конец цивилизации.

«Позже, уже в 80-х гг. прошлого века, была найдена могила другой принцессы — Чжэнь-сяо. Там стела сохранилась гораздо лучше. Из неё узнали, что правитель Бохая менял девиз правления. То есть, Бохай имел свой календарь, по которому жило его население — это было привилегией самостоятельных правителей, хотя номинально считалось, что Бохай — вассальное государство», — отметил Ивлиев.

Помимо этого, историк рассказал, что в следствие исследования этой могилы было установлено, что сам правитель Бохая называл себя «священным чакравартином» (прим. ред. чакравартин (санскр. «тот, который поворачивает колесо») — в буддийском учении нарицательное название идеального правителя, царствование которого возвращает мир из хаоса и беззакония на высшую ступень порядка), а это уже значило то, что в основе государственной религии был буддизм.

«Кроме того, в письмах к японскому правителю, правитель Бохая называл себя “Внук неба” — это, примерно, то же самое, что и “Сын неба” — а это уже титул императора Китая. Резюмируя все эти факты, складывается весьма устойчивое впечатление, что Бохай внутри своего государства рассматривал себя как империю в отношении соседних племён и народов. Соответственно, все культурные и цивилизационные веяния были связаны с центром Бохая», — объяснил археолог.

история