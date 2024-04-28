Эксперт объяснил, почему на Дальнем Востоке России не сформировалось цивилизации

На территории Дальнего Востока России и смежных зон Азии не сформировалось полноценной цивилизации, но можно говорить о том, что здесь были ответвления цивилизации или, как ещё можно сказать — её вторичные центры, развивавшиеся с собственными особенностями. Об этом рассказал корр. ИА PrimaMedia ведущий научный сотрудник института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН Александр Львович Ивлиев.

«Мы можем говорить о том, что Бохай считался просвещённым государством. Здесь была развита поэзия — мы точно об этом можем сказать, так как знаем, что сохранились стихи бохайских поэтов. Из бохайской литературы, конечно, сохранилось очень мало — например, отдельные письма, которые писали китайскому или японскому императору правители Бохая или надписи на камнях», — рассказал Александр Ивлиев.