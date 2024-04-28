Омская область вошла в список регионов с большим риском лесных пожаров

Специалисты федеральной «Авиалесоохраны» проанализировали статистику лесных пожаров в России и подготовили предварительный прогноз пожарной опасности на май.
По данным специалистов, в мае в Омской области пик угрозы придется на северные и центральные районы. Вдобавок огонь может попасть к нам из Тюменской и Томской областей. В Тюменской области пожароопасной признана вся территория. В Томской — восточная часть.
Добавим, с 15 апреля на территории Омской области действует особый противопожарный режим.