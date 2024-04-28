Красноярцам напомнили правила пожарной безопасности

Красноярцам в мэрии города напомнили, как защититься от пожаров на майских праздниках.
Вот несколько правил:
— не поджигать сухую траву;
— не устраивать пикники в диких, не оборудованных для этого местах;
— аккуратно использовать огонь во время уборки на своих участках;
— не оставлять в лесах и парках мусор и стеклянную посуду, которая может сфокусировать солнечный луч и устроить возгорание;
— не выбрасывать где попало горючие отходы.
За нарушения правил пожарной безопасности предусмотрены административные штрафы. Номера экстренных служб при пожаре — 112 и 101.