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Красноярцам напомнили правила пожарной безопасности

В мэрии Красноярска рассказали, как защититься от пожаров.

Источник: Комсомольская правда

Красноярцам в мэрии города напомнили, как защититься от пожаров на майских праздниках.

Вот несколько правил:

— не поджигать сухую траву;

— не устраивать пикники в диких, не оборудованных для этого местах;

— аккуратно использовать огонь во время уборки на своих участках;

— не оставлять в лесах и парках мусор и стеклянную посуду, которая может сфокусировать солнечный луч и устроить возгорание;

— не выбрасывать где попало горючие отходы.

За нарушения правил пожарной безопасности предусмотрены административные штрафы. Номера экстренных служб при пожаре — 112 и 101.

МЧС