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Небольшие дожди и до +22°С ожидаются в Беларуси в воскресенье

МИНСК, 28 апр — Sputnik. Облачная с прояснениями погода ожидается в Беларуси в воскресенье, местами возможно небольшие кратковременные дожди и грозы, об этом сообщили в Белгидромете.

Сейчас в Ричмонде: +16° 5 м/с 82% 764 мм рт. ст. +14°
Источник: Sputnik.by

В утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 3−8 м/с. Температура воздуха +16..+22°С.

Прогноз погоды по регионам

В Витебске в воскресенье ожидается от +16°С до +18°С, возможен небольшой дождь (вероятность осадков 30−40%). Ветер переменный, 3−8 м/с.

На градус будет выше температура в Минске и Могилеве — от +17°С до +19°С и также может пройти небольшой кратковременный дождь, вероятность осадков составляет 70−80%. Ветер переменный, 3−8 м/с.

В Гомеле столбики термометров покажут +18.. +20°С. В областном центре вероятность осадков составляет 5−10%. Ветер переменный, 3−8 м/с.

В Гродно и Бресте синоптики обещают +20.. +22°С без существенных осадков (их вероятность всего 10−15%). Ветер юго-восточный, 3−8 м/с.