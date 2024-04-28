Небольшие дожди и до +22°С ожидаются в Беларуси в воскресенье

В утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 3−8 м/с. Температура воздуха +16..+22°С.
Прогноз погоды по регионам
В Витебске в воскресенье ожидается от +16°С до +18°С, возможен небольшой дождь (вероятность осадков 30−40%). Ветер переменный, 3−8 м/с.
На градус будет выше температура в Минске и Могилеве — от +17°С до +19°С и также может пройти небольшой кратковременный дождь, вероятность осадков составляет 70−80%. Ветер переменный, 3−8 м/с.
В Гомеле столбики термометров покажут +18.. +20°С. В областном центре вероятность осадков составляет 5−10%. Ветер переменный, 3−8 м/с.
В Гродно и Бресте синоптики обещают +20.. +22°С без существенных осадков (их вероятность всего 10−15%). Ветер юго-восточный, 3−8 м/с.