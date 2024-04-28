В южных районах Иркутской области ожидается высокая пожароопасность

— В апреле в лесном фонде уже зарегистрировано 75 возгораний. Все они ликвидированы в первые сутки. Но это огромный труд, сопряженный с опасностью для здоровья и жизни сотрудников лесопожарных формирований, огромные финансовые затраты, — подчеркнул министр лесного комплекса Иркутской области Павел Кирдяпкин.