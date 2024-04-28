В южных районах Иркутской области ожидается высокая пожароопасность

В связи с этим в 27 муниципалитетах региона вводится особый противопожарный режим. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
— В апреле в лесном фонде уже зарегистрировано 75 возгораний. Все они ликвидированы в первые сутки. Но это огромный труд, сопряженный с опасностью для здоровья и жизни сотрудников лесопожарных формирований, огромные финансовые затраты, — подчеркнул министр лесного комплекса Иркутской области Павел Кирдяпкин.
Особый противопожарный режим предполагает ряд запретов, связанных с нахождением граждан в лесу, пользованием открытым огнем. Нарушение этих запретов ведет к административной и уголовной ответственности.
За минувшие сутки в лесном фонде Иркутской области было ликвидировано семь возгораний на общей площади 41 га. В пяти случаях лесные пожары возникли из-за неосторожного обращения с огнем местными жителями.
На сегодняшний день зарегистрировано и локализовано одно новое возгорание на площади 18,5 га в Иркутском районе. Еще одно возгорание на площади 0,5 га действует в Тайшетском районе.