Во всех районах Новосибирска нашли нарушения при обращении с ТКО

Об этом «РБК Новосибирск» рассказал начальник управления прокуратуры региона по надзору за исполнением ФЗ Динар Фатхутдинов.
В 2023 году в Новосибирске обнаружили 183 нарушения, в их числе: ненадлежащая уборка контейнерных площадок, несоблюдение сроков вывоза отходов, появление несанкционированных мусорных свалок, отсутствие договора с регоператором.
Органам местного самоуправления, управляющих компаний и иных хозяйствующих субъектов вынесли 79 представлений, а к административной и дисциплинарной ответственностям привлекли 29 человек. В 2022 году эти показатели составили 166 представлений и 76 лиц.
Ранее «МК в Новосибирске» рассказывал о том, что в Новосибирске ликвидировали свалку мусора после проверки прокуратуры.