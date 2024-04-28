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Больше 100 территорий прибрали в Братске во время субботника

Традиционный субботник состоялся в Братске 27 апреля.

Источник: Администрация Братска

Для уборки горожане выделили больше 100 территорий. В список мест вошел памятник герою Советского Союза Степану Погодаеву в жилом районе Энергетик. Мемориальный комплекс и прилегающую парковую территорию пришли убрать порядка 80 человек: коллективы Дворца искусств «Энергетик» и Детско-юношеской спортивно-техническая школы по автомотоспорту. Об этом КП-Иркутск рассказали в администрации Братска.

— Мэр города Сергей Серебренников принял участие в общегородском субботнике. Глава города побывал на территориях в разных районах, проверил как идет генеральная уборка скверов и площадей, вывоз собранного мусора, пообщался с горожанами и принял участие в работах, — рассказывают в администрации.

Также уборка прошла в парковой зоне 8-го микрорайона. Там на субботник вышли ученики школы № 42 и ветераны города.

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