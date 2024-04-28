Больше 100 территорий прибрали в Братске во время субботника

Для уборки горожане выделили больше 100 территорий. В список мест вошел памятник герою Советского Союза Степану Погодаеву в жилом районе Энергетик. Мемориальный комплекс и прилегающую парковую территорию пришли убрать порядка 80 человек: коллективы Дворца искусств «Энергетик» и Детско-юношеской спортивно-техническая школы по автомотоспорту. Об этом КП-Иркутск рассказали в администрации Братска.