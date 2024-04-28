В Новосибирской области рассказали, почему отменили исторический фестиваль «Сибирский огонь»

— В свете недавних трагических событий и усиления контроля проведения крупномасштабных мероприятий наш фестиваль может быть отменен или ограничен в посещаемости. Решение о переносе дат проведения фестиваля на следующий год далось нам нелегко. Однако забота о безопасности и уюте гостей и участников для нас — прежде всего, — сообщили организаторы.