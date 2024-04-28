В Новосибирской области рассказали, почему отменили исторический фестиваль «Сибирский огонь»

Организаторы фестиваля «Сибирский огонь» заявили о переносе мероприятия на 2025 год.
Фестиваль исторической реконструкции проводится в Новосибирской области с 2012 года. Начавшись как небольшое местечковое событие, «Сибирский огонь» вырос в один из крупнейших военно-исторических фестивалей в России. В поселок Колывань, где традиционно проводится мероприятие, приезжали до 50 тысяч человек.
За 12 лет существования фестиваль отменяли один раз — во время пандемии коронавируса.
Как объяснили организаторы «Сибирского огня», в этом году съезд реконструкторов не состоится по причине теракта в КрокусСитиХолле" 22 марта.
— В свете недавних трагических событий и усиления контроля проведения крупномасштабных мероприятий наш фестиваль может быть отменен или ограничен в посещаемости. Решение о переносе дат проведения фестиваля на следующий год далось нам нелегко. Однако забота о безопасности и уюте гостей и участников для нас — прежде всего, — сообщили организаторы.
Ранее «Прецедент» писал: в Новосибирске инвалиды пожаловались на огромные очереди за льготными лекарствами.
Екатерина СОСНИНА.