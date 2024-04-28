1 мая на площади у стелы «Город трудовой доблести» в Красноярске состоится митинг

1 мая в 12:00 на площади у стелы «Город трудовой доблести» (пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 46) состоится митинг, посвящённый празднованию 1 мая, Дня Весны и Труда. Об этом сообщает городская мэрия.
На митинге глава города Владислав Логинов поздравит горожан с Первомаем. Также состоится церемония вручения знамени «Трудовая доблесть России». Знамя вручается предприятиям и организациям, являющимся членами Всероссийской общественной организации «Трудовая доблесть России», за высокие показатели в общественной и производственной деятельности.
По завершению торжественной части для красноярцев пройдет концерт творческих коллективов Красноярска.