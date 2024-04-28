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1 мая на площади у стелы «Город трудовой доблести» в Красноярске состоится митинг

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Он будет посвящен празднованию Дня Труда.

Источник: НИА Красноярск

1 мая в 12:00 на площади у стелы «Город трудовой доблести» (пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 46) состоится митинг, посвящённый празднованию 1 мая, Дня Весны и Труда. Об этом сообщает городская мэрия.

На митинге глава города Владислав Логинов поздравит горожан с Первомаем. Также состоится церемония вручения знамени «Трудовая доблесть России». Знамя вручается предприятиям и организациям, являющимся членами Всероссийской общественной организации «Трудовая доблесть России», за высокие показатели в общественной и производственной деятельности.

По завершению торжественной части для красноярцев пройдет концерт творческих коллективов Красноярска.

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