С 5 мая в Красноярске временно изменят схему движения в районе ГорДК и МВДЦ «Сибирь»

Для обеспечения безопасности в районе МАУ «Красноярский городской Дворец культуры» (пр. Свободный, 48) будет ограничен въезд транспорта на парковку перед площадью Дворца культуры. Там установят дорожные знаки «Въезд запрещен». Ограничения будут действовать с 18:00 05 мая до 15:00 06 мая, а также с 18:00 08 мая до 15:00 09 мая.