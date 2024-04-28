С 5 мая в Красноярске временно изменят схему движения в районе ГорДК и МВДЦ «Сибирь»

Это связано с подготовкой и проведением массовых мероприятий, посвященных 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и городского военно-патриотического фестиваля «Красноярск. Летопись Победы. Культурный фронт Великой Отечественной войны», сообщает городская администрация.
Для обеспечения безопасности в районе МАУ «Красноярский городской Дворец культуры» (пр. Свободный, 48) будет ограничен въезд транспорта на парковку перед площадью Дворца культуры. Там установят дорожные знаки «Въезд запрещен». Ограничения будут действовать с 18:00 05 мая до 15:00 06 мая, а также с 18:00 08 мая до 15:00 09 мая.
В районе МВДЦ «Сибирь» будет запрещена остановка и стоянка транспорта на проезде вдоль здания № 19к2 по ул. Авиаторов от пересечения проездов в районе дома № 30 по ул. Весны до ул. Авиаторов. Ограничения будут действовать с 21:00 06 мая до 20:00 07 мая.