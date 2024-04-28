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В Омске заступил на круглосуточное дежурство пожарный катер

Его команда будет защищать от пожаров прибрежную зону Иртыша.

Источник: МЧС РФ

В Омске спущен на воду и заступил на круглосуточное дежурство пожарный катер. Весной, летом и осенью его команда будет обеспечивать пожарную безопасность прибрежной зоны Иртыша.

Катер будут использовать при тушении пожаров в труднодоступной местности, в том числе на островах и лесных массивах на берегах реки.

— Пожарный катер — незаменимый и уникальный помощник, у которого никогда не заканчивается вода, поскольку забирает он ее прямо из Иртыша. Катер особенно необходим, когда пожар случается в труднодоступной местности, например, на островах, в парках или лесных массивах по берегам реки, куда не доберется автомобильная техника. Экипаж готов не только ликвидировать возгорания, но и оказывать другую помощь населению, в частности, в поисковых работах, — сообщили в ГУ МЧС России по Омской области.

Ранее мы писали, что Омская область вошла в список регионов с большим риском лесных пожаров.

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