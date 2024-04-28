В Омске заступил на круглосуточное дежурство пожарный катер

— Пожарный катер — незаменимый и уникальный помощник, у которого никогда не заканчивается вода, поскольку забирает он ее прямо из Иртыша. Катер особенно необходим, когда пожар случается в труднодоступной местности, например, на островах, в парках или лесных массивах по берегам реки, куда не доберется автомобильная техника. Экипаж готов не только ликвидировать возгорания, но и оказывать другую помощь населению, в частности, в поисковых работах, — сообщили в ГУ МЧС России по Омской области.