В Омске заступил на круглосуточное дежурство пожарный катер

В Омске спущен на воду и заступил на круглосуточное дежурство пожарный катер. Весной, летом и осенью его команда будет обеспечивать пожарную безопасность прибрежной зоны Иртыша.
Катер будут использовать при тушении пожаров в труднодоступной местности, в том числе на островах и лесных массивах на берегах реки.
— Пожарный катер — незаменимый и уникальный помощник, у которого никогда не заканчивается вода, поскольку забирает он ее прямо из Иртыша. Катер особенно необходим, когда пожар случается в труднодоступной местности, например, на островах, в парках или лесных массивах по берегам реки, куда не доберется автомобильная техника. Экипаж готов не только ликвидировать возгорания, но и оказывать другую помощь населению, в частности, в поисковых работах, — сообщили в ГУ МЧС России по Омской области.
Ранее мы писали, что Омская область вошла в список регионов с большим риском лесных пожаров.