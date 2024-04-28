Пермякам напомнили о правилах поведения на территории городских лесов

В связи с приближением майских праздников жителям Перми напоминают о правилах поведения на территории городских лесов. Как рассказали в пресс-службе мэрии, для поддержания правопорядка в праздничные дни в Черняевском лесу будет организована охрана.
На комплексных местах отдыха запрещено разводить открытый огонь, в том числе и разведение огня в мангалах и жаровнях. Исключения составляют специально оборудованные места, отделенные противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метров. На данный момент таких мест в городских лесах Перми нет, в том числе на комплексных местах отдыха «Золотые пески» и «Солнечная поляна» в Черняевском лесу.
Также в Пермском городском лесничестве напоминают, что в соответствии с Федеральным законом, не допускается распитие алкоголя в общественных местах. Нарушителям грозит административный штраф в размере от 500 до 1,5 тысяч рублей.
За нарушение общественного порядка такого как мелкое хулиганство, нецензурная брань, оскорбительные приставания к гражданам, а также уничтожение или повреждение чужого имущества также предусмотрен штраф до 1000 рублей или административный арест на срок до 15 суток.