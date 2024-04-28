Пермякам напомнили о правилах поведения на территории городских лесов

На комплексных местах отдыха запрещено разводить открытый огонь, в том числе и разведение огня в мангалах и жаровнях. Исключения составляют специально оборудованные места, отделенные противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метров. На данный момент таких мест в городских лесах Перми нет, в том числе на комплексных местах отдыха «Золотые пески» и «Солнечная поляна» в Черняевском лесу.