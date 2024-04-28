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Пермякам напомнили о правилах поведения на территории городских лесов

На комплексных местах отдыха запрещено разведение открытого огня.

В связи с приближением майских праздников жителям Перми напоминают о правилах поведения на территории городских лесов. Как рассказали в пресс-службе мэрии, для поддержания правопорядка в праздничные дни в Черняевском лесу будет организована охрана.

На комплексных местах отдыха запрещено разводить открытый огонь, в том числе и разведение огня в мангалах и жаровнях. Исключения составляют специально оборудованные места, отделенные противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метров. На данный момент таких мест в городских лесах Перми нет, в том числе на комплексных местах отдыха «Золотые пески» и «Солнечная поляна» в Черняевском лесу.

Также в Пермском городском лесничестве напоминают, что в соответствии с Федеральным законом, не допускается распитие алкоголя в общественных местах. Нарушителям грозит административный штраф в размере от 500 до 1,5 тысяч рублей.

За нарушение общественного порядка такого как мелкое хулиганство, нецензурная брань, оскорбительные приставания к гражданам, а также уничтожение или повреждение чужого имущества также предусмотрен штраф до 1000 рублей или административный арест на срок до 15 суток.

экология