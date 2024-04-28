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Более 200 тысяч рублей выплатит омский торговый центр пострадавшему ребёнку

Представитель ТЦ на заседании возражал против выплаты.

Источник: AP 2023

Прокуратура Омской области сообщает о том, что Кировский районный суд постановил взыскать с торгового центра компенсацию морального вреда семье ребёнка, который повредил спину на территории ТЦ.

Суд установил, что в июне 2022 г. 9-летняя девочка играла на площадке возле торгового комплекса. Начался дождь, девочка побежала в торговый центр и врезалась в натянутую верёвку. Из-за этого девочка упала спиной на плитку и получила компрессионный перелом позвоночника.

На судебном заседании ответчик заявил, что его вины в этом нет и ребёнок сам виноват. Суд постановил взыскать с ТЦ 227 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда и расходов на лечении. Однако ответчик оспорил судебное решение. Но суд высшей инстанции согласился с заключением прокурора.

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