Более 200 тысяч рублей выплатит омский торговый центр пострадавшему ребёнку

На судебном заседании ответчик заявил, что его вины в этом нет и ребёнок сам виноват. Суд постановил взыскать с ТЦ 227 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда и расходов на лечении. Однако ответчик оспорил судебное решение. Но суд высшей инстанции согласился с заключением прокурора.