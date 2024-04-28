Стало известно, кому увеличат пенсию с 1 мая 2024 года: разъяснения СФР

Граждане старше 80 лет и граждане с I группой инвалидности (без иждивенцев) будут получать фиксированные выплаты в двойном размере страховой пенсии — 16 269,76 рубля (стандартная выплата — 8 134,88 рубля). Если у 80-летних граждан или граждан с I группой инвалидности есть нетрудоспособные иждивенцы, сумма выплаты будет увеличена. Для бывших шахтеров, работавших на подземных или открытых горных работах, специальный стаж для начисления доплаты должен составлять не менее 25 лет, или не менее 20 лет для работников ключевых профессий, таких как горнорабочие очистного забоя или проходчики. Что касается летчиков, для членов экипажей требуется выслуга лет не менее 25 лет для мужчин и не менее 20 лет для женщин. В Социальном фонде России отмечено, что на данный момент повышенную пенсию получают 4,4 миллиона россиян в возрасте 80 лет и старше.

Размер пенсионной выплаты индивидуально определяется в зависимости от зарплаты работника и продолжительности специального стажа. Ежемесячная доплата является отдельной выплатой, которая не зависит от типа пенсии, к которой она начисляется.