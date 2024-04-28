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Собянин назвал московскую скорую помощь одной из самых эффективных в мире

В среднем за год по столице совершается 4 млн выездов, отметил мэр.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил сотрудников скорой помощи с профессиональным праздником и отметил эффективность ее работы.

«Московская скорая помощь — одна из самых эффективных в мире. Здесь работают свыше 11 тысяч сотрудников, которые ежедневно заботятся о здоровье москвичей», — написал Собянин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что диспетчер отвечает на звонок в течение 3−4 секунд. Круглосуточно в Москве дежурят более 1 тыс. бригад скорой помощи, которые за последнее время были оборудованы различной медицинской техникой, включая аппараты ИВЛ, электрокардиографы и дефибрилляторы-мониторы различных классов. Мэр сообщил, что в среднем за год по Москве совершается 4 млн выездов, около 12 тыс. в сутки.

Собянин поблагодарил сотрудников московской скорой помощи и пожелал здоровья и всего самого доброго.

медицина
Собянин Сергей