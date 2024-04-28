Собянин назвал московскую скорую помощь одной из самых эффективных в мире

Он отметил, что диспетчер отвечает на звонок в течение 3−4 секунд. Круглосуточно в Москве дежурят более 1 тыс. бригад скорой помощи, которые за последнее время были оборудованы различной медицинской техникой, включая аппараты ИВЛ, электрокардиографы и дефибрилляторы-мониторы различных классов. Мэр сообщил, что в среднем за год по Москве совершается 4 млн выездов, около 12 тыс. в сутки.