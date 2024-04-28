«Мать драконов»: казахстанка рассказала о воспитании тройни

«Это не ЭКО. Ни у меня, ни у мужа в семьях не было подобных случаев. На первом приеме у врача на УЗИ мне сказали, что будет один малыш, но попросили через 10 дней пройти контрольное УЗИ. Когда снова пришла, специалист сказала, что уж очень по УЗИ похоже на двойню, но срок был маленький, и она снова предложила прийти через неделю, чтобы все подтвердить. Когда пришла через семь дней, врач очень долго проводила исследование и в итоге сказала, что в ее практике это редкий случай и будет тройня».