«Мать драконов»: казахстанка рассказала о воспитании тройни

24-летняя Галия Берекешева родом из Караганды, но вот уже более 6 лет живет в Алматы. Здесь она получила высшее образование в одном из университетов, здесь же создала семью. Девушка замужем третий год. На днях она опубликовала в своем аккаунте TikTok видео о том, как стала мамой трех очаровательных девочек.
Ролик посмотрели более 2,4 миллиона раз. Под видео тысячи комментариев, пользователи пишут поздравления и желают молодой маме и детям здоровья.
«С одним тяжело, а тут трое, сильная женщина», «Какая умничка», «А впереди бессонные ночи, сил», «Вот это хет-трик», — написали комментаторы.
Галия Берекешева рассказала в интервью нашему изданию о том, что для них с мужем такая беременность стала большим сюрпризом.
«Это не ЭКО. Ни у меня, ни у мужа в семьях не было подобных случаев. На первом приеме у врача на УЗИ мне сказали, что будет один малыш, но попросили через 10 дней пройти контрольное УЗИ. Когда снова пришла, специалист сказала, что уж очень по УЗИ похоже на двойню, но срок был маленький, и она снова предложила прийти через неделю, чтобы все подтвердить. Когда пришла через семь дней, врач очень долго проводила исследование и в итоге сказала, что в ее практике это редкий случай и будет тройня».
В марте 2024 года родились три девочки: Рузанна — весом 2 395, Карина — 2 102 и Милана — 2 058. По словам мамы, они с мужем легко различают детей. Она отмечает, что как ее родители, так и супруг очень удивились тому, что будет тройня, но сразу же поддержали молодую семью.
«Нам очень с мужем помогают наши мамы. Они приходят, готовят, приглядывают за малышками, вместе ходят с нами на прогулки и в поликлинику на осмотры. Также они частенько сидят с девочками, чтобы я могла отдохнуть, если была тяжелая бессонная ночь. И, конечно, муж всегда рядом, моя опора. Он также кормит, купает, переодевает дочек. Он придерживается мнения, что муж такой же родитель, как и мама, а не помощник».
Как рассказала Галия, дочки родились с ней в один день — 12 марта. 20 апреля им было 40 дней.
«Я подарила самый ценный в мире презент на свой день рождения. Я официально мать драконов (смеется — прим. ред.). У меня родились три дракончика, и я сама была рождена в год дракона».
Молодая мама подчеркивает, что с рождением детей изменилось и ее отношение к жизни.
«Хочется воспитать достойных, порядочных, успешных дочерей. Помочь им в исполнении их мечтаний и желаний, дать детям как можно больше. Также с мужем мы мечтаем о своем доме, потому что такой большой семье в нашей квартире уже тесновато. Будем трудиться для исполнения наших целей».