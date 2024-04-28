Камеры слежения засняли более 700 не пристегнувшихся ремнем безопасности омичей

Целую неделю в Омске на двух перекрестках работали комплексы фотофиксации административных правонарушений.
Камеры слежения на перекрестках улиц 20-линия и 10 лет Октября, а также 70 лет Октября и Конева делали снимки водителей, которые не пристегнулись ремнем безопасности.
Автомобилисты уже начали получать квитки о штрафах. По ст. 12.6 КоАП РФ, санкция за такое нарушение 1 000 рублей.
Ранее в омской Госавтоинспекции рассказали, что один и тот же водитель за день может попасть на камеру несколько раз — тогда прилетит несколько штрафов. Уж лучше пристегнуться, тем более что зачастую это спасение жизни при ДТП.