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Камеры слежения засняли более 700 не пристегнувшихся ремнем безопасности омичей

Если водитель попался несколько раз, столько будет и штрафов.

Источник: Комсомольская правда

Целую неделю в Омске на двух перекрестках работали комплексы фотофиксации административных правонарушений.

Камеры слежения на перекрестках улиц 20-линия и 10 лет Октября, а также 70 лет Октября и Конева делали снимки водителей, которые не пристегнулись ремнем безопасности.

Автомобилисты уже начали получать квитки о штрафах. По ст. 12.6 КоАП РФ, санкция за такое нарушение 1 000 рублей.

Ранее в омской Госавтоинспекции рассказали, что один и тот же водитель за день может попасть на камеру несколько раз — тогда прилетит несколько штрафов. Уж лучше пристегнуться, тем более что зачастую это спасение жизни при ДТП.