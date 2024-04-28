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«В Турции и на огороде»: екатеринбуржцы рассказали, как проведут майские выходные

Екатеринбуржцы проведут майские выходные в Турции и на даче.

Источник: Комсомольская правда

Наступает пора майских выходных. Корреспондент «КП-Екатеринбург» поинтересовался у жителей города, как они собираются их провести. Большинство горожан, в особенности молодые люди, хотят как можно больше проводить время с друзьями, гулять с собаками.

Есть и те, кто хочет уехать подальше от забот.

«Мы улетаем в Турцию!», «Поеду в деревню отмечать день рождения у моего папы», «Мы на одни праздничные к одним бабушке с дедушкой поедем, на другие — к другим», — рассказывают уральцы.

А кто-то наоборот приедет отдыхать в Екатеринбург.

— Я живу за городом, скорее всего, сюда приеду, с любимым человеком проведу время, — рассказывает одна из респонденток.

Но все же большинство жителей города собираются провести майские праздники в традиционном ключе: дача, огород, семья и пикник. Однако не у всех это получится.

«На майские работаем, у нас нету праздников» «Ну, а как у артиста могут быть выходные», «Работаем, ребята!», — отвечают многие из опрошенных.

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