В Новокузнецке общественный транспорт переводят на летнее расписание

В администрации города Новокузнецка сообщили, что с 1 мая транспорт переходит на летнее расписание.
Это значит, что свою работу начнут 10 сезонных маршрутов, а также вступает в действие льгота, согласно которой пенсионеры могут ездить бесплатно с понедельника по четверг. Обновлённое расписание движения автобусов появятся на сайте kuzgortrans.ru и на остановочных пунктах.
Также в администрации опубликовали маршруты 10 сезонных маршрутов. Автобусы будут ходить до Садового общества Приозерное от Советской площади, от Абашево будет ходить автобус до Жемчужины и до Дома рыбака. От остановки Дома творчества автобусы поедут до Малой Талды и Сметанино. Четыре автобуса будут ходить от Космонавтов до Казанково, Сметанино, Чистой Гривы и Малой Талды. В Сады Подгорное можно будет уехать из Новокузнецка.
В администрации рассказали об изменениях, которые ждут садовые маршруты. Два маршрута были продлены — № 13 до Приозёрного и № 24 до «ВГСЧ». Также на три маршрута добавят дополнительные автобусы (№ 51/51С, № 162, № 156).
Маршрут № 119 с 1 мая не будет работать, так как перевозчик отказался работать. В мэрии объявлен конкурс на нового перевозчика для этого маршрута. Однако в ходе проведения открытых конкурсных отборов не было подано ни одной заявки.