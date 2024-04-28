В Новокузнецке общественный транспорт переводят на летнее расписание

Также в администрации опубликовали маршруты 10 сезонных маршрутов. Автобусы будут ходить до Садового общества Приозерное от Советской площади, от Абашево будет ходить автобус до Жемчужины и до Дома рыбака. От остановки Дома творчества автобусы поедут до Малой Талды и Сметанино. Четыре автобуса будут ходить от Космонавтов до Казанково, Сметанино, Чистой Гривы и Малой Талды. В Сады Подгорное можно будет уехать из Новокузнецка.