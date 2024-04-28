Дождь и усиление ветра: какой будет погода в понедельник

«На запад, восток, центр страны будет оказывать влияние антициклон, с чем ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на юге, юго-востоке — град, на юге — шквал, пыльная буря, на юго-востоке — туман. Ночью на востоке, в горных районах Жамбылской области ожидаются заморозки 2 градуса».
На большей части Мангистауской, в центре, на юге Кызылординской, на севере Туркестанской, на юге Атырауской областей сохраняется, на севере области Жетысу, на юге области Абай, на юге Карагандинской области ожидается высокая пожарная опасность.