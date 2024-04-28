Дождь и усиление ветра: какой будет погода в понедельник

В северных и южных регионах Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, в горных районах юга, юга-востока — осадки в виде дождя и снега, на юго-востоке — временами сильные осадки. Об этом на брифинге в СЦК рассказала пресс-секретарь РГП «Казгидромет» Алина Исмагулова, передаёт BaigeNews.kz.