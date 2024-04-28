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Дождь и усиление ветра: какой будет погода в понедельник

В северных и южных регионах Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, в горных районах юга, юга-востока — осадки в виде дождя и снега, на юго-востоке — временами сильные осадки. Об этом на брифинге в СЦК рассказала пресс-секретарь РГП «Казгидромет» Алина Исмагулова, передаёт BaigeNews.kz.

Сейчас в Ричмонде: +15° 3 м/с 88% 764 мм рт. ст. +14°
Источник: pixabay

«На запад, восток, центр страны будет оказывать влияние антициклон, с чем ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на юге, юго-востоке — град, на юге — шквал, пыльная буря, на юго-востоке — туман. Ночью на востоке, в горных районах Жамбылской области ожидаются заморозки 2 градуса».

сказала спикер.

На большей части Мангистауской, в центре, на юге Кызылординской, на севере Туркестанской, на юге Атырауской областей сохраняется, на севере области Жетысу, на юге области Абай, на юге Карагандинской области ожидается высокая пожарная опасность.