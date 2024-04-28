Большая вода идет в Атырау: что происходит 28 апреля на реке Урал

По реке Урал Атырауской области за счет поступления воды с территории Западно-Казахстанской области за прошедшие сутки уровень изменился следующим образом:
- на гидропосту реки Урал в поселке Индербор уровень на отметке 645 см, подъем на 19 см, общий подъем с начала паводка составляет 422 см;
- река Урал — поселок Махамбет: уровень на отметке 743 см, подъем уровня за сутки — на 8 см, общий подъем с начала паводка составляет 426 см;
- на гидропосту реки Урал в городе Атырау: уровень на отметке 434 см, подъем уровня за сутки — плюс 3 см. Общий подъем с начала паводка составляет 243 см.
Ожидается дальнейшее повышение уровня воды.
«На 28 апреля с Ириклинского водохранилища сброс составляет 192 кубометров в секунду», — говорится в сообщении.