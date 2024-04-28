Глава СКР контролирует проверку детсада в Кузбассе, где связывали детей

Ранее мы сообщали, что о происходящем в детском саду рассказал правозащитник Никита Сорокин. По его словам, ему попала в руки аудиозапись, где ребёнок говорит родителям, что с ним делают в саду. Воспитатель настолько запугала детей, что в сон-час один из детей терпел и боялся попроситься в туалет, из-за чего ребёнок не выдержал и описался.