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Глава СКР контролирует проверку детсада в Кузбассе, где связывали детей

Родители обратились в СК России.

Информационный центр СК России в Telegram-канале сообщил, что глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль ход проверки в детском саду, где истязали детей.

Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль и затребовал доклад о результатах проверки. В ведомстве уточнили, что в комментариях к СК РФ обратились жители Кемерова, которые рассказали об издевательствах над детьми в детском саду. Одна из воспитательниц заклеивала воспитанникам рты, связывала им руки и ноги, угрожала и запугивала.

Ранее мы сообщали, что о происходящем в детском саду рассказал правозащитник Никита Сорокин. По его словам, ему попала в руки аудиозапись, где ребёнок говорит родителям, что с ним делают в саду. Воспитатель настолько запугала детей, что в сон-час один из детей терпел и боялся попроситься в туалет, из-за чего ребёнок не выдержал и описался.

Заведующая отказала в установке камер и в увольнении педагога из-за нехватки кадров, но обещала поговорить с ним.