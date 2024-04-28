Глава СКР контролирует проверку детсада в Кузбассе, где связывали детей

Информационный центр СК России в Telegram-канале сообщил, что глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль ход проверки в детском саду, где истязали детей.
Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль и затребовал доклад о результатах проверки. В ведомстве уточнили, что в комментариях к СК РФ обратились жители Кемерова, которые рассказали об издевательствах над детьми в детском саду. Одна из воспитательниц заклеивала воспитанникам рты, связывала им руки и ноги, угрожала и запугивала.
Ранее мы сообщали, что о происходящем в детском саду рассказал правозащитник Никита Сорокин. По его словам, ему попала в руки аудиозапись, где ребёнок говорит родителям, что с ним делают в саду. Воспитатель настолько запугала детей, что в сон-час один из детей терпел и боялся попроситься в туалет, из-за чего ребёнок не выдержал и описался.
Заведующая отказала в установке камер и в увольнении педагога из-за нехватки кадров, но обещала поговорить с ним.