Заменителей нет. В Латвии сделали неожиданное признание о товаре из России

«В Латвию по-прежнему поступают медицинские товары и лекарства или их сырье, произведенные в России. Но заменителей им нет, поэтому Минздрав не поддерживает план запретить товары, произведенные в России и Белоруссии, в государственных и муниципальных публичных закупках», — говорится в материале.
Отмечается, что порядка десяти процентов лекарств, которые не имеют регистрации в Латвии, но при этом необходимы для пациентов, поступают из России или Белоруссии.
В феврале временный поверенный в делах России в Латвии Олег Зыков в интервью РИА Новости заявил, что введенные Ригой санкции против России нанесли значительный урон экономике республики, двусторонний товарооборот за девять месяцев прошлого года упал на 68% по сравнению с тем же периодом 2022 года.