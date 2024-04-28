Заменителей нет. В Латвии сделали неожиданное признание о товаре из России

В феврале временный поверенный в делах России в Латвии Олег Зыков в интервью РИА Новости заявил, что введенные Ригой санкции против России нанесли значительный урон экономике республики, двусторонний товарооборот за девять месяцев прошлого года упал на 68% по сравнению с тем же периодом 2022 года.