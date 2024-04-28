Минчанин пошел в суд, когда детей не пустили в кинотеатр с попкорном

Мужчина рассказал, что в сентябре 2023 года в честь дня рождения дочери для нее и ее друзей он приобрел четыре билета на вечерний сеанс в кинотеатр, расположенный в одном из торговых центров. В день посещения ООО «Белсинема», выступавший в роли ответчика, запретил входить в зал с попкорном и сладкой водой, купленными за пределами кинотеатра. Дети зашли в зал, оставив все на входе. Мужчина приобрел попкорн в пункте общепита ответчика.