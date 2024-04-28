Минчанин пошел в суд, когда детей не пустили в кинотеатр с попкорном. Подробности сообщили в пресс-службе Минского городского суда.
Мужчина рассказал, что в сентябре 2023 года в честь дня рождения дочери для нее и ее друзей он приобрел четыре билета на вечерний сеанс в кинотеатр, расположенный в одном из торговых центров. В день посещения ООО «Белсинема», выступавший в роли ответчика, запретил входить в зал с попкорном и сладкой водой, купленными за пределами кинотеатра. Дети зашли в зал, оставив все на входе. Мужчина приобрел попкорн в пункте общепита ответчика.
В суде минчанин отметил, что действиями ответчика были нарушены его права как потребителя, а также был причинен моральный вред. Он добавил, что испытывал переживания, чувствовал себя униженным, по причине повышения артериального давления принимал препараты. Мужчина просил взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 2000 рублей. Представитель ответчика иск не признал.
Сообщается, что суд Ленинского района встал на сторону истца. С ответчика в его пользу взыскали компенсацию морального вреда в размере 100 рублей. Кроме того, ответчику необходимо будет выплатить государственную пошлину в доход государства в 111 рублей. Также суд установил, что согласно пункту 19 Правил оказания услуг по показу фильмов был определен перечень оснований, при которых зритель не допускается в место показа фильма. Наличие продуктов питания, которые были приобретены за пределами кинотеатра, к ним не относится.