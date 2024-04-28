В Молдове угрозы наводнений нет — министр окружающей среды

«Обычная скорость реки составляет 200−300 кубометров в секунду. В марте и апреле были приливы до 1500−1700, но в течение короткого времени. У нас также есть плотина в Дубоссарах, которая также служит защитой. Нужно понимать, что сегодня мы можем выдерживать до 2800 метров в секунду. Ситуация под контролем и рисков нет», — заявил Лазаренку в эфире RLive TV.