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В Молдове угрозы наводнений нет — министр окружающей среды

КИШИНЕВ, 28 апр — Sputnik. В Молдове нет риска возникновения наводнений, несмотря на существенное повышение уровня воды в Днестре. Об этом заявил министр окружающей среды Серджиу Лазаренку.

Источник: Sputnik.md

Он отметил, что руководимое им ведомство находится в контакте с украинской стороной, и все приливы находятся под контролем.

«Обычная скорость реки составляет 200−300 кубометров в секунду. В марте и апреле были приливы до 1500−1700, но в течение короткого времени. У нас также есть плотина в Дубоссарах, которая также служит защитой. Нужно понимать, что сегодня мы можем выдерживать до 2800 метров в секунду. Ситуация под контролем и рисков нет», — заявил Лазаренку в эфире RLive TV.

Ранее Государственная гидрометеорологическая служба предупреждала об увеличении сброса воды из Дубоссарского водохранилища в период с 25 по 29 апреля на участке Дубоссары — Григориополь.