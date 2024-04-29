Глава Красноярска Владислав Логинов попросил жителей не сжигать сухую траву

«Уважаемые красноярцы, начались длинные выходные. Многие поедут на дачные участки, будут отдыхать на природе. Прошу вас не жечь сухую траву, не оставлять мусор. Устраивать пикники только в оборудованных местах и быть предельно внимательными с огнём. Вкупе с теплой сухой погодой и наплевательским отношением к пожарной безопасности это может привести к крупным пожарам, уничтожению имущества и даже гибели людей», — обратился к жителям краевой столицы ее глава и напомнил номера экстренной службы — 112 и пожарно-спасательной службы — 101.