Глава Красноярска Владислав Логинов попросил жителей не сжигать сухую траву

Накануне, 27 апреля, на о. Татышев днем загорелся сухостой, который продолжал гореть и ночью.
По словам мэра, это не первый пожар, который произошел в текущем сезоне. Происходит это, потому что красноярцы разводят на территории костры. Что категорически запрещено. Несмотря на то, что на заросших участках трава скашивается и обустраиваются минерализованные полосы, в городе уже произошло 10 ландшафтных возгораний.
«Уважаемые красноярцы, начались длинные выходные. Многие поедут на дачные участки, будут отдыхать на природе. Прошу вас не жечь сухую траву, не оставлять мусор. Устраивать пикники только в оборудованных местах и быть предельно внимательными с огнём. Вкупе с теплой сухой погодой и наплевательским отношением к пожарной безопасности это может привести к крупным пожарам, уничтожению имущества и даже гибели людей», — обратился к жителям краевой столицы ее глава и напомнил номера экстренной службы — 112 и пожарно-спасательной службы — 101.
Как сообщили в краевом Лесопожарном центре, за минувшие сутки было ликвидировано пять лесных пожаров на площади 25 га.