Психиатр рассказал о возможных симптомах шизофрении

Рудов предупредил, что на фоне шизофрении, по мере развития болезни, ухудшается память, появляется устойчивое желание побыть одному, начинается безразличие к окружающим и самому себе. Либо человек может внезапно стать слишком навязчивым, агрессивным, постоянно спорить.