﻿В полоцком храме нашли сообщение из XII века

«Всего пять строчек, нацарапано чем-то острым, это мог быть даже гвоздь. Ученые исследовали это сообщение из прошлого до каждого знака, буквы и запятой: и вот новое имя в истории — мастер Овдоким, который приехал издалека», — отметили в сюжете ОНТ.