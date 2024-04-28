﻿В полоцком храме нашли сообщение из XII века

Как сообщили в эфире телеканала ОНТ, на днях в старой нише дверного проема здания обнаружили новую запись. «Древняя надпись — что-то вроде граффити, говоря современным языком. В ней значится некий Овдоким, но в паре фраз, как оказалось, зашифрована целая история!», — отметили в сюжете.
«Это все равно, что в пустыне Сахара найти еще одну пирамиду выше пирамиды Хеопса, — прокомментировал открытие руководитель реставрационных работ Сергей Лалазаров. — Так и здесь, казалось, что все памятники уже известны, а открылся такой!».
«Всего пять строчек, нацарапано чем-то острым, это мог быть даже гвоздь. Ученые исследовали это сообщение из прошлого до каждого знака, буквы и запятой: и вот новое имя в истории — мастер Овдоким, который приехал издалека», — отметили в сюжете ОНТ.
«Последняя строка, наверное, самая интересная в том, что это мастер греческой стороны. Т.е., это человек, который приехал из Византии», — сказала ведущий научный сотрудник Центра истории науки и архивного дела Института истории НАН Беларуси Инна Калечиц.
Ученые предполагают, что этот Овдоким был или строителем, или иконописцем, который выполнял фресковую живопись.
В реставрационных работах храма заняты строители, художники, архитекторы из Беларуси и российского Эрмитажа. Ученые фиксируют каждый кирпичик этого здания, настенный рисунок и даже граффити.
Размер здания — всего 10 на 14,5 метров, но его уже «назвали библиотекой в камне».
Спасо-Преображенский храм строили по приказу Евфросинии Полоцкой в XII веке. Он считается наилучшим образом сохранившимся памятником древнеполоцкого зодчества. По полоцкому образу и подобию потом стали строить церкви в других городах, в том числе и на Новгородской земле в XIV- XV веках.