В Кемерове произошла авария с участием двух троллейбусов и легковушки

Сообщается, что авария произошла в 27 апреля на проспекте Ленина в Кемерове. Уточняется, что водитель легковушки поворачивал во двор, когда в него врезался троллейбус, в который въехал ещё один троллейбус — новый «Адмирал». В результате аварии у троллейбусов вылетели стёкла. В СК рассказали, что в результате ДТП пострадала женщина, её отвезли в больницу. Следователи начали проверку.