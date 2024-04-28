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В Кемерове произошла авария с участием двух троллейбусов и легковушки

Сообщается, что в аварии пострадала женщина.

СУ СК России по Кемеровской области — Кузбассу сообщило о ДТП, в котором участвовали два троллейбуса и легковой автомобиль.

Сообщается, что авария произошла в 27 апреля на проспекте Ленина в Кемерове. Уточняется, что водитель легковушки поворачивал во двор, когда в него врезался троллейбус, в который въехал ещё один троллейбус — новый «Адмирал». В результате аварии у троллейбусов вылетели стёкла. В СК рассказали, что в результате ДТП пострадала женщина, её отвезли в больницу. Следователи начали проверку.

Ранее мы сообщали, что 56-летний водитель служебного автобуса «Ютонг», перевозивший 20 работников одного из предприятий, выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением, наехал на опору линии электропередач и опрокинулся.