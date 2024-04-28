Минобразования Беларуси изменило сроки приема в 10 и 11 классы гимназий

В Министерстве образования изменили сроки приема в 10 и 11 классы гимназий. Это следует из постановления Минобразования № 39 от 5 апреля 2024 года. Документ опубликован на Национальном правовом портале.
В документе сказано, что скорректированы сроки подачи заявления на обучения в старших классах белорусских гимназий. Если ранее те, кто намеревался пойти в 10 и 11 классы гимназии, заявление писали с 12 июня по 10 и 17 августа соответственно, то теперь его будут писать в единый срок для двух классов — с 12 июня по 17 августа.
Также сказано, что средний балл итоговой аттестации в год приема/зачисления будет округляться не до дробных значений, а до целых.