Минобразования Беларуси изменило сроки приема в 10 и 11 классы гимназий

В документе сказано, что скорректированы сроки подачи заявления на обучения в старших классах белорусских гимназий. Если ранее те, кто намеревался пойти в 10 и 11 классы гимназии, заявление писали с 12 июня по 10 и 17 августа соответственно, то теперь его будут писать в единый срок для двух классов — с 12 июня по 17 августа.