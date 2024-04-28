Власти Латвии не смогли найти альтернативы медикаментам из России

«В Латвию по-прежнему поступают медицинские товары и лекарства или их сырье, произведенные в России. Но заменителей им нет, поэтому Минздрав не поддерживает план запретить товары, произведенные в России и Белоруссии, в государственных и муниципальных публичных закупках», — говорится в материале телеканала. При этом отмечается, что службы здравоохранения не приобретают медицинские товары или оборудование из России.
Ранее премьер-министр Латвии Эвика Силиня говорил о планах создать «железный занавес» между Прибалтикой и Россией с Белоруссией. В феврале временный поверенный в делах России в Латвии Олег Зыков сообщил, что введенные Ригой санкции против России привели к сокращению двустороннего товарооборота на 68% за девять месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
23 апреля правительство Латвии одобрило поправки к закону об образовании, в соответствии с которыми с 2026 года школьники не смогут выбрать в качестве второго иностранного языка русский.